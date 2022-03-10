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كلاب بوليسية تهاجم كفيفتين داخل منزلهما في طوباس

كلاب بوليسية تهاجم كفيفتين داخل منزلهما في طوباس
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

لم تشفع الإعاقة البصرية للشقيقتين الكفيفتين دعاء 46 عامًا ومها نمر توفيق عبد الرازق (38 عامًا) من مدينة طوباس بالضفة الغربية، من إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الكلاب البوليسية عليهن داخل منزلهن.

العالم - فلسطين

وعلى إثر الحادث، أصيبت دعاء بخدوش وتورم في يدها جراء تعرضها وشقيقتها مها لاعتداء من كلب بوليسي خلال اقتحام الاحتلال منزل عائلتهما دون مراعاة كونها وشقيقتها كفيفتين.

وتقول دعاء التي تعمل في مديرية صحة طوباس إنها شعرت نحو الساعة الرابعة والنصف فجرا بحركة في محيط المنزل وعندما غادرت سريرها لمعرفة ما يحدث حيث ساورها اعتقاد أن أحدا يطرق الباب تفاجأت بشيء يمسك بها ويسحبها على الأرض بقوة بعد أن تمكن من السيطرة عليها وبدأت تصرخ وتستغيث لإنقاذها".

ولم تتمكن دعاء من رؤية الشيء الذي سحبها واستمرت بالصراخ وهو يجرها حتى وصل بها إلى غرفتها.

وتضيف "تم مهاجمتي ودفعي للخلف ووقعت على السرير وعندما وضعت يدي عليه اكتشفت أنه كلب".

وتوضح أن العائلة بقيت في حالة من القلق والرعب حتى وصلت قوة من جيش الاحتلال للمنزل وقاموا بالتحقيق بدعوى البحث عن مطلوبين وثم غادروا المنزل.

وطالبت مها المؤسسات الأهلية والحقوقية والدولية بالعمل على محاسبة جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما فعله بها وشقيقتها ووالدتها.

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