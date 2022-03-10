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وزيران في الحكومة الليبية يعلنان استقالتهما

وزيران في الحكومة الليبية يعلنان استقالتهما
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٦ بتوقيت غرينتش

أعلن اثنين من وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة عن استقالتهما.

العالم-ليبيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان جاء في نصه، "أعلن أنا عبد الفتاح الخوجة وزير الخدمة المدنية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ووزير الدولة لشؤون الهجرة احترامي للقرار الصادر عن مجلس النواب الليبي بشأن تكليف السيد فتحي باشاغا برئاسة الحكومة وقرار منح الثقة للحكومة الجديدة".

وشدد الوزيران المسقيلان على "التزامهما وتعهدهما وقسمهما أمام مجلس النواب بالالتزام بالإعلان الدستوري وسلامة ليبيا ووحدة أراضيها"، مؤكدين "جاهزية تسليم السلطة فيما يتعلق بوزارة الخدمة المدنية ومهام وزير الدولة لشؤون الهجرة".

وتعهد الوزيران في البيان "أمام الشعب الليبي بأننا لن نكون مشاركين في إعادة الانقسام السياسي في بلادنا الحبيبة".

وكانت الحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا قد أدت الخميس الماضي في طبرق اليمين الدستورية أمام مجلس النواب.

وقال باشاغا في كلمة أمام البرلمان: "سنعمل بكل قوة لدعم العملية الانتخابية وفق الآليات الدستورية المعتمدة بتوافق مجلسي النواب والدولة".

يشار إلى أن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية التي يفترض أن ولايتها انتهت وفقا للتطورات الأخيرة، يرفض الاعتراف بذلك ويصر على عدم التسليم إلا لحكومة منتخبة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

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