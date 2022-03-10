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الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا

الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

وافق الكونغرس الأمريكى، صباح اليوم الخميس، على مشروع قانون حظر واردات الطاقة من روسيا واتخاذ إجراءات تعليق مشاركتها فى منظمة التجارة العالمية.

العالم-الاميركيتان

وذكر مراسل وكالة "سبوتنيك" في واشنطن أن مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي صوت لصالح مشروع قانون يحظر استيراد موارد النفط والطاقة من روسيا إلى البلاد.

وبحسب المراسل، أيد مشروع القانون 414 عضوا في مجلس النواب وصوت 17 ضده.

كما صوت النواب على مشروع قانون يدعو لتعليق نشاط وغضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية ومراجعة الامتيازات التجارية الخاصة بها في المنظمة.

وتأتي هذه التطورات استمرار لسلسة العقوبات الغربية العنيفة ضد روسيا، على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بحماية سكان دونباس من بطش القوات الأوكرانية، والقضاء على التوجهات النازية في هذا البلد، ووقف عمليات ضخ السلاح الغربي فيه.

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