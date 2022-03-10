تونس.. "مواطنون ضد الانقلاب" يعقد لقاءا تضامنيا مع الكيلاني

العالم-تونس

وشاركت في اللقاء مساء الأربعاء، قيادات من حزب "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" و"قلب تونس" و"حراك تونس الإرادة" و"حركة وفاء" وحزب "المؤتمر من أجل الجمهورية"، وقيادات من "اللقاء الوطني للإنقاذ" و"توانسة من أجل الديمقراطية" ونشطاء ومحامون من هيئة الدفاع عن الكيلاني والبرلماني والوزير التونسي السابق نورالدين البحيري، الذي كان يتولى الكيلاني الدفاع عنه قبل الزج به في السجن.

وتمت متابعة الكيلاني بدعوى تحريض الشرطة على عدم تطبيق القانون على خلفية تهم "الحث على العصيان وإثارة تجمع من شأنه المس بالأمن العام وهضم جانب موظف".

وجاءت تلك الاتهامات للكيلاني بعد تنقله إلى محافظة بنزرت، شمال تونس للمطالبة برؤية موكله، نور الدين البحيري، القيادي بحركة النهضة، الذي كان محتجزاً هناك.