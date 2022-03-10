وزير خارجية قطر يبحث المستجدات الدولية مع نظيرته الألمانية

العالم - قطر

وقال وزير الخارجية القطري في تغريدة له، إنه تبادل مع بيريوك، الآراء حيال آخر المستجدات الدولية، مشدداً على أن "دولة قطر تضع الحوار والدبلوماسية الوقائية في صدارة سياستها الخارجية، إضافة إلى أنها ستستمر بالعمل مع شركائها الدوليين لحفظ الأمن والسلم الدوليين".

من جانبها قالت الخارجية الألمانية في تغريدة لها: إن "قطر شريك وثيق ليس فقط في جهودنا لمساعدة الأفغان المحتاجين، ولكن أيضاً في الاتحاد من أجل السلام في الأمم المتحدة، وتسمية روسيا بأنها المعتدي، وهو واقع الأمر".

وجاءت المباحثات القطرية الألمانية مع استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت فجر الخميس 24 فبراير الماضي.

وحثت دولة قطر جميع الأطراف على "ضبط النفس وحل الخلاف عبر الحوار البناء والطرق الدبلوماسية وتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية.

وأكدت قطر موقفها وحرصها على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، ومن ضمنها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية، والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية.