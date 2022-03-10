الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٦:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

آخر تطورات الازمة الأوكرانية في اليوم الـ15 .. محادثات سلام مرتقبة في انطاليا

آخر تطورات الازمة الأوكرانية في اليوم الـ15 .. محادثات سلام مرتقبة في انطاليا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

مع دخول العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها الـ15 ، تجري اليوم محادثات سلام بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيرِه الأوكراني دميترو كوليبا في مدينة انطاليا التركية.

العالم - روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كثّف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة إن أنقرة يمكنُها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن استعداده لبذل كلِ شيء لتكون المحادثات مع نظيره الروسي فعالة قدر الإمكان.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو تُفضِّل تحقيق أهدافِها في اوكرانيا عبر المفاوضات، وهو ضمان وضع محايد لكييف. الى ذلك وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين ورجال أعمال من ذوي النفوذ السياسي في روسيا.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خمسة وثلاثين ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكئ في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار وأخرى قريبة من العاصمة كييف عبرَ ثلاثة ممرات إنسانية، معربا عن أمله في استمرار عمليات الإجلاء مع فتحِ ممرات أخرى، أولُها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام. وتمت عملية الإجلاء بعدما توصلت موسكو وكييف لاتفاقٍ على إقامة ممرات إنسانية لإخراج المدنيين العالقين من المدن المحاصرة.

روابط ذات صلة

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في اليوم الـ14 .. وقف إطلاق النار

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيومها الـ13.. لحظة بلحظة

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بيومها الـ12.. لحظة بلحظة

العملية الروسية بأوكرانيا في يومها العاشر.. وهذه تطوراتها لحظة بلحظة

اليوم التاسع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

لحظة بلحظة.. اليوم الثامن للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

اليوم السابع للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.. لحظة بلحظة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

آخر تطورات الازمة الأوكرانية في اليوم الـ15 .. محادثات سلام مرتقبة في انطاليا

الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع قانون بشأن حظر واردات الطاقة من روسيا

شمخاني: امريكا ليست لديها إرادة للتوصل إلى اتفاق قوي

البرهان يدعو السودانيين للعمل معاً لوقف دائرة العنف

لاحدود لوحشية الاحتلال الاسرائيلي مع الفلسطينيين كلاب بوليسية تهاجم كفيفتين داخل منزلهما في طوباس

اقبال متزايد على مراكز التسوية في دير الزور وحلب والرقة