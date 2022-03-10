آخر تطورات الازمة الأوكرانية في اليوم الـ15 .. محادثات سلام مرتقبة في انطاليا

العالم - روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي كثّف جهود الوساطة منذ بداية الأزمة إن أنقرة يمكنُها التحدث مع كل من أوكرانيا وروسيا. من جانبه أعرب وزير الخارجية الأوكراني عن استعداده لبذل كلِ شيء لتكون المحادثات مع نظيره الروسي فعالة قدر الإمكان.

هذا وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زخاروفا إن موسكو تُفضِّل تحقيق أهدافِها في اوكرانيا عبر المفاوضات، وهو ضمان وضع محايد لكييف. الى ذلك وافق الاتحاد الأوروبي على حزمة عقوبات جديدة تستهدف مسؤولين ورجال أعمال من ذوي النفوذ السياسي في روسيا.

من جهته أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن خمسة وثلاثين ألف مدني على الأقل تم إجلاؤهم الأربعاء من مدن أوكرانية تحاصرها القوات الروسية.

وقال زيلينسكئ في رسالة مصورة إن هؤلاء المدنيين تم إجلاؤهم من مدينتي سومي وإينيرهودار وأخرى قريبة من العاصمة كييف عبرَ ثلاثة ممرات إنسانية، معربا عن أمله في استمرار عمليات الإجلاء مع فتحِ ممرات أخرى، أولُها في مدينة ماريوبول المحاصرة منذ تسعة أيام. وتمت عملية الإجلاء بعدما توصلت موسكو وكييف لاتفاقٍ على إقامة ممرات إنسانية لإخراج المدنيين العالقين من المدن المحاصرة.