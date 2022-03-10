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اسلاميو الأردن يدينون زيارة هرتسوغ لتركيا

اسلاميو الأردن يدينون زيارة هرتسوغ لتركيا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

أدان "حزب جبهة العمل الإسلامي"، أكبر حزب سياسي ناشط في الأردن، استقبال تركيا للرئيس الإسرائيلي، مؤكدا رفض "أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني".

العالم - الأردن

وأكد مسؤول الملف الإسلامي في الحزب، أيمن أبو الرب، في تصريح صحفي أمس الأربعاء، استنكاره لما جرى في تركيا من "استقبال قادة الكيان الصهيوني، لا سيما مع تصاعد العدوان والإرهاب.. بما لا ينسجم مع مواقف الشعب التركي الداعم لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته للاحتلال".

ودعا أبو الرب "الحكومة التركية إلى أن تتراجع عن هذا المسار التطبيعي مع الاحتلال، والذي نرفضه بكافة أشكاله، وأنه لا يمكن تحقيق أي مصلحة لأي بلد عربي أو مسلم عبر العلاقات مع الاحتلال، والتي تمثل ضوءاً أخضر لمواصلة جرائمه بحق الشعب الفلسطيني والمقدسات".

كما دعا أنقرة إلى أن "تنسجم مع مواقف الشعب التركي، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية التي ترى في الاحتلال العدو الأول للأمة".

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