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لافروف يصل تركيا...اللقاء المرتقب بين لافروف ووزير الخارجية الأوكراني

لافروف يصل تركيا...اللقاء المرتقب بين لافروف ووزير الخارجية الأوكراني
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٢ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا للمشاركة في منتدى "أنطاليا" الدبلوماسي، الذي من المقرر أن يجري على هامشه لقاء مع نظيره الأوكراني دميتري كوليبا اليوم الخميس.

العالم-روسیا

وسبق أن قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن لافروف سيلقي كلمة في جلسة خاصة للمنتدى ستركز على الوضع الحالي في العالم وموقف روسيا من أبرز القضايا الإقليمية والدولية.

وسيكون اللقاء المرتقب بين لافروف وكوليبا أول اتصال على هذا المستوى الرفيع بين الطرفين منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، ويأتي متابعة لثلاث جولات من المفاوضات أجرها وفدا البلدين في بيلاروس خلال الأيام السابقة.

وذكرت الخارجية الروسية أن اجتماع لافروف وكوليبا سيعقد بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي طيب أردوغان، الذي سيحضر وزير خارجيته مولود تشاووش أوغلو اللقاء الروسي الأوكراني المرتقب.

وسيجري لافروف لقاء منفصلا مع تشاووش أوغلو قبل الاجتماع الثلاثي.

وقالت الخارجية الأمريكية مساء أمس الأربعاء، إن الوزير أنتوني بلينكن، بحث مع كوليبا الجهود الدبلوماسية المبذولة لإنهاء الصراع في أوكرانيا، فيما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيجري اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان عصر اليوم الخميس.

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