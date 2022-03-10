الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
١١:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

النزاهة تعلق على حكم السجن الصادر بحق قائممقام سامراء

النزاهة تعلق على حكم السجن الصادر بحق قائممقام سامراء
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ١١:٣٠ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة النزاهة العراقية، تفاصيل الحكم الصادر بحق قائممقام سامراء، على خلفية اقدامه على التصرف بالمال العام للحصول على منفعة شخصية.

العالم - العراق

وذكر بيان للهيئة، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق قائممقام سامراء، لسوء تصرفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلا عن حصوله على منفعة شخصية".

وأضاف، إن "المتهم قام بسحب مبلغ (550,000,000) دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء"، لافتا إلى أنه "أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام".

وتابع البيان، ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فأصدرت قرارها بإدانته وفقا لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".

روابط ذات صلة

اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية العراق ومصر والأردن في القاهرة

العراق يدعو لحوار دبلوماسي لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

العراق.. احتجاج المئات في بغداد والناصرية ضد ارتفاع الأسعار

العراق والاردن يبحثان مواجهة ارتفاع اسعار المواد الغذائية عالميا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

هل سترد المنامة على مزاعم تل أبيب؟

الرئيس الجزائري يقيل وزير النقل

العراق.. الغزي يصدر توجيهاً بشأن مطار الناصرية

النزاهة تعلق على حكم السجن الصادر بحق قائممقام سامراء

العراق يؤكد استمرار المباحثات مع الرياض لفتح منفذ جميمة

مجلس الجامعة العربية يؤكد مجددا دعمه لليبيا