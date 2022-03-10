النزاهة تعلق على حكم السجن الصادر بحق قائممقام سامراء

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وذكر بيان للهيئة، ان "محكمة جنايات صلاح الدين أصدرت حكما بالسجن لمدة سبع سنوات بحق قائممقام سامراء، لسوء تصرفه بالمال العام وإلحاقه الضرر بالجهة التي يعمل فيها، فضلا عن حصوله على منفعة شخصية".

وأضاف، إن "المتهم قام بسحب مبلغ (550,000,000) دينار من حساب محافظة صلاح الدين في مصرف الرشيد – فرع سامراء"، لافتا إلى أنه "أساء التصرف بالمبلغ؛ مما أدى إلى الإضرار بالمال العام".

وتابع البيان، ان "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في هذه القضية، وصلت إلى القناعة التامة بمقصرية المتهم فأصدرت قرارها بإدانته وفقا لأحكام المادة (318) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل، مع الاحتفاظ للجهة المتضررة (محافظة صلاح الدين) بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنية بعد اكتساب القرار الدرجة القطعية".