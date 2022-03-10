شركة "إسرائيلية" تستحوذ على 30 % من أسهم نظيرتها المغربية

العالم-المغرب

وقال غوفرين إن "الصفقة سابقة في المجال، وستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

وكان المغرب والكيان الصهيوني قد وقعا في 22 فبراير الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.

وكان المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما جعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان المحتل وتذل القضية الفلسطينية.