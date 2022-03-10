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في ظل التطبيع..

شركة "إسرائيلية" تستحوذ على 30 % من أسهم نظيرتها المغربية

شركة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٥٥ بتوقيت غرينتش

كشف سفير الكيان الصهيوني في المغرب، ديفيد غوفرين، عن استحواذ شركة "مارون إنرجي" الإسرائيلية على 30% من أسهم شركة مغربية تعمل في مجال الطاقة.

العالم-المغرب

وقال غوفرين إن "الصفقة سابقة في المجال، وستمكن الشركة المغربية من استثمار 1.2 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة".

وكان المغرب والكيان الصهيوني قد وقعا في 22 فبراير الماضي، اتفاقية في المجال الاقتصادي، تهدف إلى تعزيز التعاون التجاري الثنائي والاستثمارات المشتركة.

ووقع الاتفاقية، وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية أورنا باربيفاي، على هامش زيارة قادتها إلى المملكة دامت 4 أيام.

وكان المغرب والكيان الإسرائيلي قد أعادا تطبيع العار والخيانة بينهما، في العاشر من ديسمبر 2020، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مما جعل المغرب رابع دولة عربية تطبع العلاقات مع الكيان المحتل وتذل القضية الفلسطينية.

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