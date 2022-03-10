الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الدفاع الروسية:

الكشف عن مخطط امريكي لإنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة

الكشف عن مخطط امريكي لإنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وثائق اكتشفت، أظهرت أن الجانب الأمريكي خطط لنقل أعمال على مسببات الأمراض للطيور والخفافيش والزواحف إلى أوكرانيا عام 2022.

العالم-روسيا

ولفتت الوزارة إلى ان المعلومات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة في أوكرانيا مشروعا لدراسة انتقال الفيروسات عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى كانت ذات أهمية خاصة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من قبل البنتاغون في أوكرانيا يتمثل في إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.

وأفادت الوزارة بأنها تعتزم في المستقبل القريب نشر حزمة جديدة من الوثائق الواردة من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية وتقديم نتائج فحصهم.

روابط ذات صلة

واشنطن تحظر فعليا لحرب بيولوجية في الأراضي الأوروبية + فيديو

عدد من الجنود البريطانيين سافروا لأوكرانيا للقتال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. إضراب شامل في جبل المكبر احتجاجًا على هدم المنازل

شاهد.. تظاهرة ليلية في منطقة الدراز البحرينية احتجاجا على زيارة كوخافي

مصر : الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الليبيين دون تدخلات خارجية

مؤتمر صحفي بصنعاء حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود

کانت هناك خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بحرب على روسيا + فيديو

شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة.. بحوث بيولوجية امريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا!