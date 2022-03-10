الكشف عن مخطط امريكي لإنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة

العالم-روسيا

ولفتت الوزارة إلى ان المعلومات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ الولايات المتحدة في أوكرانيا مشروعا لدراسة انتقال الفيروسات عن طريق الطيور البرية المهاجرة بين أوكرانيا وروسيا والدول المجاورة الأخرى كانت ذات أهمية خاصة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الغرض من هذا البحث البيولوجي وغيره من الأبحاث البيولوجية الممولة من قبل البنتاغون في أوكرانيا يتمثل في إنشاء آلية للانتشار السري لمسببات الأمراض الفتاكة.

وأفادت الوزارة بأنها تعتزم في المستقبل القريب نشر حزمة جديدة من الوثائق الواردة من الموظفين الأوكرانيين في المعامل البيولوجية وتقديم نتائج فحصهم.