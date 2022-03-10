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شاهد.. تظاهرة ليلية في منطقة الدراز البحرينية احتجاجا على زيارة كوخافي

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

شهدت منطقة الدراز البحرينية، تظاهرة ليلية منددة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك إثر وصول رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي" إلى البحرين، لعقد لقاءات مع مسؤولين بحرينيين وقائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال "تشارلز براد كوبر".

العالم - البحرين

وأكد المشاركون في التظاهرة أن الموقف الرسمي لا يمثل الشعب البحريني، وأن البحرين دولة اسلامية، وستبقى رغم المخططات الأميركية والصهيونية.

كما أشاد المحتجون بآية الله الشيخ عيسى قاسم، وجددوا المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتعهدوا بمواصلة حراكهم الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.

وكان رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي "أفيف كوخافي" وصل أمس الأربعاء إلى العاصمة البحرينية المنامة، لعقد محادثات مع المسؤولين البحرينيين، وقائد الأسطول الأميركي الخامس، في زيارة مفاجئة هي الأولى من نوعها.

الدراز

يذكر أنه في الخامس عشر من الشهر الماضي، عقد رئيس وزراء الاحتلال "نفتالي بينيت"، سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين البحرينيين، في إطار أول زيارة رسمية لرئيس حكومة صهيوني للبحرين، بعد توقيع النظام البحريني لاتفاق العار مع الاحتلال في ايلول 2020 .

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