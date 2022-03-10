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معلومات صادمة.. بحوث بيولوجية امريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا!

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٠ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم، بان وزارة الدفاع الروسية تؤكد استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها وتحرير المناطق في اوكرانيا.

خاص بالعالم

وقال مراسلنا خلال تغطية خاصة لتطورات الحرب في أوكرانيا في يومها الخامس عشر: ان روسيا دمرت اكثر من 3 آلاف منشأة عسكرية واكثر من 86 بالمائة من منظومة رادار واكثر من 50 بالمائة منظومة دفاع اوكرانية، واكدت ان القوميين الاوكرانيين يقومون بمزيد من الاستفزازات في مدينة خاركوف حيث تم شحنوا اكثر 80 طن من مادة الاومنيا شمال غرب المدينة، واعتبرتها بالمسألة الخطيرة.

ولفت مراسلنا الى ان روسيا اكدت ان على حصولها على وثائق بيولوجية اظهرت بمشاركة الولايات المتحدة الامريكية في المنشآت الاوكرانية، واعدت مشروعاً بدراسة انتشار الفيروسات عن طريق الطيور البرية المهاجرة والخفافيش بين اوكرانيا والدول المجاورة.

واكد مراسلنا، بان البحوث البيولوجية الامريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا، المعروف بتداعيات واتهامات الولايات المتحدة الامريكية بخروج الفيروس من الصين.

تابعوا المزید من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة.. بحوث بيولوجية امريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا!