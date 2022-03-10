الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مؤتمر صحفي بصنعاء حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود

مؤتمر صحفي بصنعاء حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكد المدير العام التنفيذي لشركة النفط اليمنية "عمار الاضرعي"، اليوم الخميس، أن سفن الوقود يتم القرصنة عليها ومنعها من دخول ميناء الحديدة من قبل البوارج الأمريكية وتحالف العدوان واقتيادها إلى ميناء جيزان رغم حصولها على تصاريح أممية.

العالم - اليمن

وخلال مؤتمر صحفي عقدته شركة النفط اليمنية بالعاصمة صنعاء، حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود ومنعها من دخول ميناء الحديدة والتأثيرات السلبية لذلك، أوضح الاضرعي أن بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية تتولى إدارة السياسة الممنهجة لقرصنة سفن الوقود وحصار المشتقات النفطية بغرض تحقيق أهداف سياسية وعسكرية.

وبين الاضرعي أنه في العام 2021 اشتدت أعمال القرصنة لسفن الوقود ولم يفرج سوى عن 5% من احتياج اليمن للوقود.

وأشار إلى أن الحصول على الوقود عبر الموانئ المحتلة تزيد كلفته بنحو 50% عن المستورد عبر ميناء الحديدة، موضحا أن الشعب اليمني تكبد 6 مليون دولار خلال عام 21م جبايات للحصول على الوقود عبر المنافذ البرية ذهبت لجيوب المرتزقة.

ولفت إلى أن ناقلة الوقود تقطع مسافة 1300 كيلو متر في طريق طويل محفوف بالمخاطر ونقاط مسلحة وجبايات للمرتزقة حتى تصل للمناطق الحرة.

ونوه الاضرعي إلى أنه تدفق ما يزيد مليار ومليون لتر عبر المنافذ البرية خلال عام 21 مع تشديد التحالف لسياسة قرصنة سفن الوقود، مؤكدا أن المواطن يدفع 6300 ريال يمني لكل 20 لتر بنزين تكاليف إضافية غير مشروعه تذهب لتمويل حروب المرتزقة.

روابط ذات صلة

القطاع الصحي اليمني يطلق تحذيرات جديدة من مخاطر نفاذ الوقود

اليمن: تحذيرات من توقف المستشفيات والمراكز الطبية نتيجة نفاد الوقود

شركة النفط اليمنية تحذر من كارثة إنسانية وشيكة جراء احتجاز سفن الوقود

الأضرعي: ميناء الحديدة هو شريان اليمن ولا حل لأزمة المشتقات النفطية إلا عبره

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالصور.. إضراب شامل في جبل المكبر احتجاجًا على هدم المنازل

شاهد.. تظاهرة ليلية في منطقة الدراز البحرينية احتجاجا على زيارة كوخافي

مصر : الاستقرار في ليبيا لا يمكن الوصول إليه إلا بتوافق الليبيين دون تدخلات خارجية

مؤتمر صحفي بصنعاء حول استمرار قرصنة تحالف العدوان على سفن الوقود

کانت هناك خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بحرب على روسيا + فيديو

شاهد بالفيديو.. معلومات صادمة.. بحوث بيولوجية امريكية في اوكرانيا اختبرت عينات من فيروس كورونا!