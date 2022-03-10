کانت هناك خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بحرب على روسيا + فيديو

العالم – الأزمة الأوكرانية

وفي حوار مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" أشار د.محمود الأفندي إلى ما أسماها الهيستريا الأميركية بالعقوبات، وقال: واضح أن هناك خطة عسكرية معينة لدفع أوكراينا لمواجهة روسيا.

وأشار: لكن الخطة الروسية سبقت أوكرانيا حيث كانت موسكو على حق في بدء الحرب، لأن الحرب كانت ستبدأ في شهر آذار، وكانت ستدفع أوكرانيا إلى بدء حرب بسلاح كيماوي جرثومي.

وتسائل لماذا أميركا قلقة من أن تقع العينات البايولوجية تحت يد الروس؟ أكد أن الولايات المتحدة خرقت 3 قوانين، الأول هو إنشاء هذه المختبرات وهي عسكرية بامتياز، والثاني أنها بدأت بالتجارب، والثالث هو القصد.

وأوضح أن: هناك خطة عسكرية لأن تقوم دولة غير الناتو بحرب على روسيا تتخذ فيها أسلحة الدمار الشامل غير النووية.

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