لافروف: روسيا ترغب في أن تكون أوكرانيا حيادية ومستعدة لبحث ضمانات أمنها

العالم-روسيا

وأكد لافروف بعد مباحثات دامت ساعة ونصف الساعة أن وسائل الإعلام الأجنبية تتلاعب بالمعلومات حول قصف روسيا للمدن ودار الولادة في مدينة ماريوبول.

وأعرب لافروف عن انزعاج بلاده من الأنشطة الأمريكية في أوكرانيا وإنتاج مسببات الأمراض التي يمكن استخدامها كسلاح كيميائي.

وقال وزير الخارجية الروسية ان تزويد أوكرانيا بالأسلحة أمر خطير للغاية.

كما قال لافروف أن العملية العسكرية في أوكرانيا تسير حسب الخطة الموضوعة.

وأكد لافروف أن روسيا تعتزم إجراء مفاوضات جدية مع أوكرانيا في بيلاروس.

وقال لافروف: روسيا تؤكد أن مبادرة الممرات الإنسانية في أوكرانيا لا تزال سارية ولا يوجد بديل للمفاوضات مع أوكرانيا في بيلاروسيا.

وقال لافروف: موسكو تؤيد إجراء أي اتصالات بشأن الأزمة الأوكرانية وتطوير سبل الخروج منها.