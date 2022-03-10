اقتراب موعد دخول القوات الروسية لكييف، وصراخ زيلينسكي يعلو!

خاص بالعالم

فعالية تحفيزية جاءت وسط احتدام المعارك في اليوم الرابع عشر من الحرب وتحقيق القوات الروسية تقدما سريعا نحو كييف واقتربت من بروفاري شرقي العاصمة.

واعلنت هيئة الأركان العامة الأوكرانية عن مواصلة القوات الروسية لعمليتها الهجومية الرامية لتطويق كييف، كما شنّت هجمات على جبهات أخرى في مدن إيزيوم وبتروفسكي وخروتشوفاخا وسومي وأوختريكا وكذلك أيضاً في منطقتي دونيتسك وزابارويجيا.

اما في ماريوبول فقد اعلنت السلطات الاوكرانية تعرض مستشفى يضمّ أقساماً للولادة وللأطفال في المدينة الجنوبية الى قصف روسي، ادى لاصابة 17 شخصا وتحطّم النوافذ ووالجدران، الامر الذي وصفه الرئيس الاوكراني في رسالة مصورة بالابادة.

وقال زيلينسكي: "إنّ القصف الجوّي هو الدليل النهائي على أنّ الأوكرانيين يتعرّضون لإبادة. أيّ نوع من البلدان هي روسيا التي تخاف من مستشفيات وأقسام ولادة وتدمّرها"؟

بالمقابل رد المتحدث باسم الكرملين ديميتري بيسكوف ان القوات الروسية لا تقصف أهدافا مدنية.

بدورها قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن كتائب قومية أوكرانية كانت تطلق النار من المستشفى بعدما أخرجت منه أفراد الطاقم الطبي والمرضى.

من جانب اخر، جدد زيلينسكي مطالبته بتزويد بلاده بطائرات عسكرية وحض الدول الغربية على اتخاذ قرار بشأن المقترح البلوندي حول وضع طائراتِها المقاتلة من طراز ميغ- تسعة وعشرين تحتَ تصرفِ واشنطن في قاعدةٍ بألمانيا لتسليمها الى أوكرانيا.



مطلب اغلقت الولايات المتحدة الباب امامه كليا، خشية أن يتسبب ذلك بنزاع مع روسيا المزودة بالسلاح النووي.

وقال الناطق باسم البنتاغون جون كيربي: "إن فكرة مغادرة مقاتلات من قاعدة اميركية أو للناتو في ألمانيا للتحليق في اجواء أوكرانيا تثير مخاوف جدية لدى الحلف الاطلسي. ان تقديرات المخابرات تشير إلى أنها ستكون خطوة ذات مخاطر كبيرة. كما ان نقل المقاتلات لن يحدث تغييرا يذكر لصالح أوكرانيا مقارنة بالقدرات الروسية، الا اننا ندعم مد كييف بأنواع أخرى من الأسلحة".



وكانت وزارة الدفاع الروسية حذرت هذا السبوع البلدان التي تفتح قواعدها الجوية لأوكرانيا، ناهيك عن إرسال طائرات مقاتلة، لشن هجمات على روسيا قد تعتبر طرفا في الصراع.

وتراهن حكومة زيلينسكي على الدعم الغربي التسليحي والمالي لصد الهجوم الروسي، حيث اعلنت انها أسقطت 4 مقاتلات روسية ومروحيتين خلال اليومين الماضيين.

اما وزارة الدفاع الروسية فقد اعلنت توقف العمل في 90 بالمئة من المطارات العسكرية الأوكرانية، وتدمير نحو مئة وخمسين مقاتلة وآلاف المنشآت العسكرية الاوكرانية.