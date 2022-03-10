إيران، الإحتفاط بمصادر قوة البلاد وعدم التراجع عنها..الحرب في أوكرانيا، فشل المفاوضات والدبابات تطوّق كييف

العالم - بانوراما

واضاف آية الله خامنئي لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة أن التنازل لأميركا أو أي قوة أخرى لتفادي اجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا، وضربة لسياسة البلاد.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قول وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا؛ إنه لم يتم إحراز تقدم باتجاه وقف إطلاق النار في بلاده خلال محادثات أجراها مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في مدينة انطاليا غرب تركيا.

من جهته شدد وزير الخارجية الروسي على مواصلة المفاوضات في إطار الصيغة الحالية في بيلاروس.

بدوره قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لم يكن هناك بديل من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.