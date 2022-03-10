رئيسي: بيان الخطوة الثانية للثورة وثيقة استراتيجية وافق لمستقبل الاجيال القادمة

واكد آية الله رئيسي في رسالة وجهها اليوم الخميس الى المؤتمر الدولي المنعقد بعنوان "الخطوة الثانية للثورة الاسلامية من منظار القرآن والحديث"، بان الخطوة الثانية للثورة نابعة من مبادئ الاسلام المحمدي الاصيل وغايتها الوصول الى الحضارة الاسلامية للارتباط مع الثورة العالمية للامام المهدي (ارواحنا فداه).

وتابع: حاول العديد من الشعوب عبر التاريخ التخلص من القمع والهيمنة، لكن التاريخ لا يقدم سجلاً ناجحًا لهذه الجهود ، والثورات القليلة التي كانت ناجحة لم تؤد إلا إلى تغيير الحكومات.

وقال رئيسي: لكن الثورة الإسلامية المجيدة للشعب الإيراني أمضت أكثر من 40 عامًا فخورة ملتزمة بأهدافها فهي مستعدة للدخول في مرحلة إصلاح الهياكل الداخلية والاصلاح الاجتماعي.

وينعقد حاليا المؤتمر الدولي "الخطوة الثانية للثورة الإسلامية من مراي القرآن والحديث" في مدينة قم.