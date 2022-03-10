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مصادر: تركيا تعتزم نقل مرتزقة سوريين من قره باغ إلى أوكرانيا

مصادر: تركيا تعتزم نقل مرتزقة سوريين من قره باغ إلى أوكرانيا
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

كشفت مصادر اعلامية بأن تركيا تعتزم نقل المرتزقة السوريين الذين كانت قد أرسلتهم إلى إقليم قره باغ عام 2020، إلى أوكرانيا.

العالم - سوريا

وقالت وكالة "سبوتنيك" نقلا عن مصادر سمتها بـ "المعارضة السورية"، أن "تركيا كانت قد أرسلت أكثر من ألفي مرتزق من سوريا إلى ناغورني قره باغ للمشاركة في القتال ضد أرمينيا عام 2020، واحتفظت بجزء كبير منهم في قره باغ بعد انتهاء الحرب فيها".

وأشارت المصادر إلى أن "تركيا نقلت جزءًا من المرتزقة المؤلفة من مقاتلين سوريين وجنسيات مختلفة من قره باغ، إلى أوكرانيا وتعتزم نقل البقية على دفعات، ليشاركوا في القتال إلى جانب الجيش الأوكراني".

وأفادت المصادر بأن المرتزقة الذين نقلتهم تركيا من قره باغ إلى أوكرانيا انضموا إلى صفوف "فيلق الدفاع الدولي لأوكرانيا" بعد بدء العملية العسكرية الروسية.

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