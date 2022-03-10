مبادرة بحرينية تثمن انسحاب وفد الكويت من لقاء تطبيعي

العالم - البحرين

وحيت المبادرة في بيانٍ لها (أمس الأربعاء)، الوفد الكويتي الذي شرّف شعب البحرين بقراره الشجاع، مؤكدةً على أن شعب البحرين واثق من أنّ الشعب الكويتي الشقيق سيبقى ثابتًا على هذا الموقف الصحيح أخلاقيا دائما.

وشددت 19 من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني على ضرورة أن يكون موقف الوفد الكويتي قدوة لجميع الوفود التي قد تفكر بحضور أي فعالية أو مناسبة تحمل في طياتها وَهْمَ مشروع التطبيع، داعيةً الجميع دائما لمقاطعة أي فعاليات على هذه الشاكلة المخزية.

وأكدت في بيانها على ثقتها بشعب البحرين على رفض التطبيع بكافة أشكاله، وعدم الاستدراج الى هذا الوحل، مطالبةً بشكل خاص الطلبة والأكاديميين والإداريين إلى مواصلة مقاطعة العدو مقاطعة تامة هذا العدو الذي يتربص لهدم صروح العلم في بلدنا العزيز.

واعتبرت الجمعيات الموقعة على البيان أن ما حدث في جامعة البحرين من لقاء أكاديمي مع عدد من الجامعات بحضور وفد من جامعة تل أبيب "محاولة بائسة لإظهار نجاح التطبيع بسبب فشله في التغلغل في المجتمع"، واضعة ذلك في إطار "الممارسات التطبيعية المشينة" على حد وصفها.

ووقع على البيان كل من:

1- جمعية الشبيبة البحرينية

2- رابطة شباب لأجل القدس البحرينية

3- جمعية مناصرة فلسطين

4- الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع الكيان الصهيوني

5- جمعية مدينة حمد النسائية

6- التجمع القومي الديمقراطي

7- جمعية أوال النسائية

8- الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين

9- جمعية نهضة فتاة البحرين

10- جمعية فتاة الريف

11- التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي

12- المنبر التقدمي

13- الوسط العربي الإسلامي

14- جمعية الأصالة الإسلامية

15- جمعية الصف الإسلامي

16- جمعية المرأة البحرينية

17- جمعية المنبر الإسلامي

18- الاتحاد النسائي البحريني

19- جمعية الوحدة الوطنية

المصدر - مرآة البحرين