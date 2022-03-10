تقليد فريد من نوعه للإيرانيين عشية رأس السنة الجديدة

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وقد حافظ الايرانيون منذ القدم الى يومنا هذا على كثير من تقاليدهم القديمة وتشبثوا بها لأنها جزء من هويتهم وشخصيتهم الايرانية، وتقليد "تنظيف المنزل" أحد هذه التقاليد التي ما زال الايرانيون متمسكون بها.

وتنظيف المنزل او "خانة تكاني" بالفارسية هو تنظيف المنزل ومقتنياته.

وحسب الثقافة الايرانية القديمة المتوارثة ينظف البيوت لطرد الشر والحزن والكآبة والفقر وكل ما هو سيء بتنظيف الأثاث او استبدالها بالجديد منها وتبيض أو تلميع الأواني النحاسية التي كانت تستعمل قديماً ليستقبلوا السنة الجديدة بالفرح والأمل بحياة سعيدة جميلة ليدخل الى منازلهم الخير والرزق الكثير والسعادة مع الاسرة والاحبة.