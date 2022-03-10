شاهد..تسارع هرولة نظام البحرين نحو مستنقع التطبيع

العالم - خاص بالعالم

وتسارعت في الاونة الاخيرة عمليات التطبيع والزيارات بين كيان الاحتلال الاسرائيلي والنظام البحريني وسط رفض شعبي كبير.

رئيس هيئة الأركان البحرينية، الفريق ذياب بن صقر النعيمي استقبال الجنرال الاسرائيلي في مطار البحرين الدولي حيث يهرول النظام البحريني الى فتح بلاده امام الحضور العسكري الاسرائيلي، ويرى العديد من المختصيين ان تسارع خطوطات التطبيع والزيارات تاتي بضوء اخضر من النظام السعودي الذي يهيمن على مجريات الاوضاع في البحرين.

هذا وقت تخطت العلاقة بين المنامة وتل أبيب مظاهر التطبيع العادية حيث وصلت إلى الشراكة الأمنية والعسكرية المكشوفة ووقعت البحرين مع كيان الاحتلال اتفاقيات عدة قبل أسابيع أطلق عليها اسم إستراتيجية السلام الدافئة المشتركة وهي خطة تمتد لـ عشر سنوات، وتهدف إلى توسيع العلاقات في العديد من المجالات.

كما وقع نظام البحرين الذي يحتضن قاعدة عسكرية امريكية كبيرة خلال زيارة وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس للمنامة اتفاقية دفاعية شملت الاستخبارات والمشتريات والتدريب المشترك، كما تم الإتفاق على تعيين ضابط إسرائيلي في المملكة في إطار ما اسموه تحالف دولي يهدف إلى تأمين حرية الملاحة لتصبح المنامة أول دولة عربية تُشغِّل ضابطا إسرائيليا بشكلا رسميا.

الى ذلك ترفض المعارضة البحرينة بشكل قاطع هذا التقارب بين كيان الاحتلال والبحرين معتبرة ان الزيارات وعمليات التطبيع تصب في صالح الاحتلال وان النظام البحريني مجرد اداة لفتح الخليج الفارسي امام التواجد الاسرائيلي، محذرة بان الصهاينة لن يكتفون بالتعاون الأمني مع البحرين، بل أن أيديهم ستمتد إلى التعليم والثقافة والممارسات الدينية، مشيرة إلى أن ما يحصل اليوم هو بيع كامل للسيادة البحرينية.

وفي هذا الإطار، شهدت مناطق عدة في البحرين تظاهرات ليلية منددة بالتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وأكد المشاركون أن الموقف الرسمي لا يمثل الشعب البحريني، وأن البحرين دولة اسلامية، وستبقى رغم المخططات الأميركية والصهيونية.

كما أشاد المحتجون بآية الله الشيخ عيسى قاسم، وجددوا المطالبة بالإفراج عن السجناء السياسيين، وتعهدوا بمواصلة حراكهم الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.