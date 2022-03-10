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افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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بوتين : سنجد الحلول لكافة المشاكل التي يثيرونها
بوتين : الاسعار ترتفع ليس بسببنا بل بسبب حساباتهم الخاطئة
بوتين : الاسعار ترتفع ليس بسببنا بل بسبب حساباتهم الخاطئة
بوتين : نحن نقوم بتنفيذ التزاماتنا بكامل حجمها ونصدر كل ماهو مطلوب للمستهلكين في اوروبا وباقي دول العالم
كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع اعضاء الحكومة
الرئيس الإيراني: طهران لن تتراجع عن الخطوط الحمراء في محادثات فيينا
رويترز: وزارة الدفاع الروسية تقول إن القوات الروسية دمرت لأوكرانيا 974 من الدبابات والعربات المدرعة منذ بدء العملية العسكرية الخاصة
صادق حسيني: بتعزيز قضية الامن في سوريا سنرفع بدورنا عدد الزوار الايرانيين الى سورية
صادق حسيني: الحج والزيارة فتحت باب التسجيل لزيارة العتبات المقدسة في سورية
صادق حسيني: بخصوص المسؤولين العراقيين والايرانيين ناقشنا مع المسؤولين في العراق موضوع الغاء تاشيرات
بوتين : الاسعار ترتفع ليس بسببنا بل بسبب حساباتهم الخاطئة
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش
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