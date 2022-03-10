قرار قضائي بمنع سفر 5 من رؤساء مجالس مصارف لبنانية

العالم ـ لبنان

وجاء القرار بحق كل من سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عوده، انطوان الصحناوي عن "سوسيتيه جنرال"، وسعد الأزهري عن بلوم بنك وريا الحسن عن "بنك ميد".

وأشارت صحيفة الأخبار اللبنانية أن جلسات الاستماع أمام القاضية عون تقرّرت بناء على شكوى قدّمتها الدائرة القانونية لمجموعة «الشعب يريد إصلاح النظام» بحقّ رؤساء مجالس إدارات المصارف اللبنانية، على خلفية دعوى للتحقيق في ملف تحويل مصرف لبنان ثماني مليارات دولار إلى سبعة مصارف لدفعها لمودعين خارج لبنان، قبل أن يتبين أنّ مجموع المبالغ التي دفعتها المصارف فعلاً لم يتجاوز مليار دولار، وأنها احتفظت بالمليارات السبعة المتبقّية في خزناتها.