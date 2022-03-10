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بعمليات استباقية..

الشرطة الاتحادية تدمر وكرين لـ ’داعش’ في كركوك

الشرطة الاتحادية تدمر وكرين لـ ’داعش’ في كركوك
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية العراقية، اليوم الخميس، عن تنفيذ عمليات استباقية عثرت خلالها على وكرين للعصابات الإرهابية المهزومة وصواريخ قاذفة في محافظة كركوك.

العالم - العراق

وقالت القيادة في بيان، ان "قوة من اللواء التاسع عشر الفرقة الخامسة شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية ومفرزة من الطائرات المسيرة ، نفّذت عملية تفتيش وتطهير منطقة (وادي الكرحة) جنوب غرب محافظة كركوك أسفرت العملية عن العثور على وكرين للعصابات الإرهابية المهزومة تحتوي بداخلها على افرشة منام ومواد غذائية وطبية وكميات من العتاد الخفيف والمتوسط ".

واضافت انه "في السياق ذاته نفذت قوة من اللواء الآلي الثاني الفرقة الآلية شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء وكتيبة هندسة ميدان الفرقة عملية تفتيش منطقة (وادي زغيتون) ضمن قاطع عمليات كركوك، تم خلالها العثور على 3 صواريخ قاذفة RBG7،حشوتين دافعتين للقاذفة، 5 مخازن بندقية كلاشنكوف، بالإضافة الى جهاز هايترا تالف ".

واشارت القيادة الى انه "تم تدمير الأوكار ورفع وإتلاف المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي ".

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