مخلوف يبحث مع منظمة الهجرة سبل تفعيل عملها بسوريا

العالم - سوريا

الوزير مخلوف أكد خلال الاجتماع في مبنى الوزارة اليوم أن أولوية عمل الحكومة السورية هي تقديم كل ما يلزم لعودة المهجرين السوريين من الخارج إلى وطنهم وخلق الظروف المناسبة لتشجيع عودتهم لافتاً إلى الإجراءات التي تم اتخاذها في هذا الإطار وفي مقدمتها مراسيم العفو والتسهيلات المقدمة للعائدين ما يسهم باستقرارهم مع استمرار العمل في إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات الأساسية وتأهيل المنازل المتضررة.

وأشار مخلوف إلى الآثار السلبية للإجراءات القسرية أحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية إضافة للاحتلالين الأمريكي والتركي والتي تؤثر على مناحي الحياة اليومية والخدمات الأساسية للمواطن السوري وعلى تهيئة الظروف المناسبة لتشجيع اللاجئين على العودة إلى منازلهم ومدنهم.

من جانبه عبر أمبروسي عن تطلعه لإعادة إحياء وتفعيل التعاون بين المنظمة الدولية للهجرة والحكومة السورية والعمل في أجواء ثقة متبادلة حسب الأولويات التي يتم الاتفاق عليها منوها بالدعم الذي تقدمه الوزارة واللجنة العليا للإغاثة لإنجاح التعاون والعمل المشترك.