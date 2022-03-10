قائد الثورة الاسلامية: التنازل لأميركا لإلغاء الحظر يعد خطأ كبيرا

العالم - خاص بالعالم

التنازل لأميركا أو أي قوة أخرى لتفادي اجراءات الحظر يعد خطأ كبيرا، وضربة لسياسة البلاد، هذا ما أكده قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي معتبرا أن السماح بقطع أذرع قوة الشعب الإيراني سيجعل البلاد أمام مخاطر كبيرة.

آية الله خامنئي شدد لدى استقباله رئيس وأعضاء مجلس خبراء القيادة، على أن الحديث عن خفض مستوى القدرات الدفاعية لدى ايران لعدم إثارة الأعداء أمر في غاية السذاجة، مؤكدا أن الحضور الإقليمي لإيران في المنطقة يعد أمرا استراتيجيا، لا يمكن التخلي عنه.

الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي شدد في تغريدة على تويتر على أن بلاده لم ولن تتراجع عن أي من خطوطها الحمراء في محادثات إلغاء الحظر، مشيرا إلى إن حكومته عملت في المرحلة الأولى وبكل جدية على إبطال تأثير اجراءات الحظر.

رئيسي اشار إلى أن الحكومة شاركت في المرحلة الثانية وبكل عز في محادثات ترمي الى إلغاء إجراءات الحظر، مؤكدا أن عمل الحكومة في المحادثات يجري وفقا للأطر التي حددها قائد الثورة الإسلامية.

أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني، أكد من جانبه أن الولايات المتحدة ليس لديها الإرادة الحقيقية للتوصل الى اتفاق في فيينا، وقال في تغريدة على تويتر، إن طريقة تعاطي واشنطن مع المقترحات المبدئية الإيرانية، وتقديمها مقترحات غير مقبولة، إضافة الى إصرارها على التوصل لاتفاق سريع مع تقديم حجج واهية يدل على أنها لا تمتلك إرادة للتوصل الى اتفاق قوي يمكن للطرفين الدفاع عنه.