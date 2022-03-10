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أردوغان يهاتف بايدن: ماذا طلب الرئيس التركي من نظيره الاميركي؟

أردوغان يهاتف بايدن: ماذا طلب الرئيس التركي من نظيره الاميركي؟
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٤ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، لنظيره الأمريكي جو بادين، أن الوقت حان لرفع العقوبات الأمريكية غير العادلة على تركيا.

العالم-تركيا

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيسين، وفق بيان لدائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان بحث مع بايدن المستجدات الإقليمية بما فيها الهجوم الروسي على أوكرانيا والعلاقات التركية الأمريكية.

وأضاف أن الرئيس التركي نقل لنظيره الأمريكي، أهمية أن تكون تركيا في موقع يسهل البحث عن حل في حال تفاقمت الأزمة (الأوكرانية) بشكل أكبر.

وأكد أن تنظيم اجتماع ثلاثي بين وزراء خارجية تركيا وروسيا وأوكرانيا في أنطاليا يعد نصرا دبلوماسيا بحد ذاته.

كما أكد أردوغان لبايدن أن الوقت قد حان ومنذ فترة طويلة لرفع جميع العقوبات غير العادلة المفروضة على تركيا في مجال الصناعات الدفاعية.

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