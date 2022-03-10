بالصور.. تجمع شعبي ومسيرة سيارات في الحسكة دعماً لروسيا

العالم - سوريا

ورفع المشاركون اللافتات التي تؤكد دعم الشعب السوري لروسيا لإعادة التوازن إلى العالم بعد الغطرسة الغربية والقطبية الواحدة مشددين على أن روسيا الاتحادية وقفت مع القضايا العادلة وضد الإرهاب التكفيري الذي أوجدته الإدارات الأمريكية والغربية لضرب سيادة واستقرار دول المنطقة والسيطرة عليها ونهب ثرواتها.

وقال الدكتور عيسى خلف أحد المشاركين في التجمع في تصريح لـ سانا: “نحن كأبناء سورية والجزيرة خاصة نقف بكل ما نملك مع روسيا الاتحادية في سعيها لإعادة التوازن إلى هذا العالم كونها دولة محبة للسلام والأمن وترفض الغطرسة واستعباد الشعوب والتدخل في شؤون الدول كما تفعل السياسة الأمريكية والغربية”.

وأشار عبد الرزاق المهشم إلى إن “روسيا تقف في وجه المخططات الرامية إلى نشر النازية والإرهاب في العالم.. ويجب أن يعرف العالم كله أن روسيا وقفت دائماً بكل قوة إلى جانب القضايا العادلة للشعوب بوجه السياسات الأمريكية”.

كما بين جلال العابد أن سورية وروسيا “موقفهما واحد.. وما يحدث اليوم هو محاولة لفرض مخططات محور الشر والغطرسة الاوروبية والالتفاف على الشعوب المقاومة للإرهاب وروسيا تحاول أن تعيد التوازن للعالم وتنشر السلام فيه”.

وقال الوجيه عجيل الوردي: إن “مشاركتنا اليوم تأتي في إطار التأييد المطلق لروسيا الاتحادية ورسالة إلى الشعب الروسي ورفض لكل السياسات الرامية إلى تطويق روسيا ومحاولة نشر الإرهاب في المنطقة” مشيراً إلى أن روسيا دولة عظمى باحترامها للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن واحترام الشرعية الدولية ولم تكن يوماً ضد مصالح الشعوب.