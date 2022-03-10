حماس تعلق على تصويت 'القائمة الموحدة' لصالح قانون التجنيد في جيش الاحتلال

العالم ـ فلسطين

واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أنّ تصويت "القائمة الموحدة" لصالح قانون التجنيد، دعمًا للاحتلال وجيشه ضد شعبنا وقضيته الوطنية، مؤكّدًا أنّ هذه السياسة المدانة والمستنكرة لا تعبر عن الموقف الوطني الأصيل لشعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل.

وقال: إنّ "شعبنا يعبر في كل المحطات عن التحامه في ساحات الفعل النضالي مع كل مكونات شعبنا ضد الاحتلال وسياسته العدوانية".

يذكر أنّ الهيئة العامة للكنيست الصهيوني، صادقت اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع "قانون التجنيد"، بدعم من نواب "القائمة العربية الموحدة" وكتل ائتلاف الحكومة الصهيونية.

وصوت الكنيست على قانون تمديد الخدمة العسكرية الذي قدمته وزارة جيش الاحتلال ووزيرها بيني غانتس، وينص على تمديد فترة الخدمة العسكرية من 30-32 شهرًا.