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عمان تختتم تمرينا بحريا سنويا مشتركا بمنطقة الباطنة البحرية

عمان تختتم تمرينا بحريا سنويا مشتركا بمنطقة الباطنة البحرية
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

 اختتمت البحرية السُّلطانية العُمانية اليوم الخميس، التمرين البحري المشترك السنوي (خنجر حاد).

العالم - عمان

التمرين نفذته مجموعة من سفن الأسطول العماني بمشاركة مجموعة من السفن التابعة لبحريات عدد من الدول الصديقة للسلطنة وبإسناد من طائرات سلاح الجو السُّلطاني العُماني، وذلك في منطقة الباطنة البحرية. والذي بدأت فعالياته في السادس من الشهر الجاري.

وقد عادت اليوم الخميس الأطقم والسفن المشاركة إلى قاعدة سعيد بن سلطان البحرية مُعلنة بذلك ختام التمرين، الذي يأتي تنفيذه في إطار الخطط التدريبية السنوية التي تنتهجها البحرية السُّلطانية العُمانية، وخطط تبادل الخبرات مع بحريات الدول الصديقة في كل ما من شأنه إدامة مستويات الجاهزية لأسطول البحرية السُّلطانية العُمانية ومنتسبيها في مختلف التخصصات البحرية، وبما يتماشى والمهام الوطنية المنوطة بها.

ولم تذكر وكالة الأنباء العمانية الرسمية أسماء الدول المشاركة في المناورة، غير أنها ذكرت، العام الماضي، أن المناورة السابقة ذاتها شاركت فيها سفن من كل من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.

والعام الماضي، نظمت البحرية العمانية ونظيرتها الباكستانية مناورة “الثمر الطيب” في المياه الإقليمية لباكستان.

وتمتلك القوات البحرية العمانية خمسا من سفن كورفيت الشبحية الثقيلة، و12 زورقا دوريا متطورا، و10 قطع بحرية.

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