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شاهد..ردة فعل الشعب التركي على زيارة رئيس الكيان الصهيوني الى بلادهم

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٤ بتوقيت غرينتش

تتواصل في تركيا ردود الافعال في الاوساط التركية على زيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي إسحاق هرتسوغ حيث استنكر المواطنون الاتراك الزيارة معبرين عن غضبهم ازاء حفاوة الاستقبال التي حظي بها هرتسوغ.

العالم - مراسلون

صدمة للكثيرين هي زيارة رئيس كيان الاحتلال الى تركيا، الصدمة زادها حفاوة الاستقبال من الرئاسة التركية، فرغم أن العلاقات بين كيان الاحتلال وأنقرة مستمرة الا أن المواقف المعلنة والخطابات كانت تظهر عكس ذلك، لتأتي الزيارة وتكشف عمق العلاقة والسعي وراء تطويرها.

وقال مدير قطاع الشباب في مؤسسة IHH التركية عبد الله اسلام: " إسرائيل ليست دولة، إسرائيل هي كيان قاتل، إسرائيل كيان ظالم، لا يمكن أن يكون لدينا علاقات معها ولا يمكن الوثوق بها المفترض ان لا تكون علاقات معها".

الزيارة قابلتها الاوساط السياسية والشعبية التركية بفعاليات رفض واستهجان، عدة فعاليات نظمت في العاصمة انقرة واسطنبول ومدن أخرى ترفض التطبيع مع الاحتلال وتذكر بجرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وقال الكاتب والمحلل السياسي وهبي باش: "جميع الاحزاب في تركيا لديها موقف من القضية الفلسطينية لذلك بعد هذه الزيارة كان هناك فعاليات رفض من الاحزاب لتطبيع العلاقات مع الاحتلال, وكان الهدف هو الضغط من اجل الدفع نحو عدم استمرار العلاقات مع اسرائيل او التخلي عن فلسطين".

ورغم حالة الرفض العام لزيارة رئيس كيان الاحتلال الى تركيا تحاول الرئاسة تبرير ما يجري بأن الهدف من ورائه تعزيز العلاقات الاقتصادية، وهو ذات التبرير الذي انتقدته أنقرة سابقاً عندما كانت تروج له دول التطبيع.

لاتعكس برودة الأجواء هذه حالة الغليان والرفض الشعبي لزيارة رئيس كيان الاحتلال الى تركيا، لكنها حالت دون استمرار تنظيم فعاليات رفض الزيارة، رفض لم يجد الأتراك وسيلة للتعبير عنه سوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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شاهد..ردة فعل الشعب التركي على زيارة رئيس الكيان الصهيوني الى بلادهم

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