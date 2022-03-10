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"تويتر" يحصل على ميزات قد تهم ملايين المستخدمين

الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن القائمون على تطبيق "تويتر" أن التطبيق سيحصل على ميزات جديدة قد تكون مفيدة للكثير من المستخدمين.

العالم - تكنولوجيا

وأشار القائمون على التطبيق إلى أن "تويتر" سيحصل على ميزة جديدة ستساعد المستخدمين على تحقيق الأرباح عبر الترويج لمنتجاتهم.

وسيكون بإمكان صاحب الحساب على التطبيق عرض نحو 50 منتجا على صفحته الشخصية، وسيتمكن المستخدمون الآخرون من رؤية هذه المنتجات عبر الضغط على زر View Shop الذي سيظهر على الصفحة.

وأوضحت "تويتر" أن الميزة تختبر بشكل تجريبي حاليا عند المستخدمين في الولايات المتحدة، والذين يستعملون التطبيق عبر هواتف آيفون، وقد تتاح بشكل أوسع مستقبلا.

وأشارت شركة "تويتر" أيضا إلى أنها ستطلق نسخة خاصة من موقعها عبر الإنترنت لتعمل كخدمة "Tor onion" التي ستوفر حماية لخصوصية بيانات المستخدمين عند رغبتهم بتصفح مواقع الشبكة العنكبوتية.

وتعمل خدمات Tor من "تويتر" على تشفير حركة البيانات وتوجيهها عبر خوادم خاصة ما يسمح للمستخدمين بالوصول إلى العديد من المواقع ومعرفة محتوياتها دون أن تظهر ملفات تعريفهم لمشغلي المواقع.

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