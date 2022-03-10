امیر عبداللهیان: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم

العالم- ايران

واشار امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس الى وضع القمر الصناعي "نور2" في المدار 500 كم حول الارض وكتب: برعاية الباري تعالى وجهود العلماء الايرانيين والحرس الثوري تم وضع القمر الصناعي "نور2" بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد" في المدار حول الارض.

واضاف: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم. بهذه الرؤية الجهادية يمكن الوصول الى الازدهار على المستوى العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمكنت من ارسال ووضع القمر الصناعي "نور2" في المدار 500 كم حول الارض بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل من قاعدة في صحراء مدينة شاهرود شمال شرق ايران.