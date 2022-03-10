الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

امیر عبداللهیان: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم

امیر عبداللهیان: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم
الخميس ١٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٤ بتوقيت غرينتش

اشار وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الى الانجاز الذي تحقق من قبل القوة الجوفضائية للحرس الثوري بوضع القمر الصناعي "نور2" في المدار حول الارض، مؤكدا بانه ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم.

العالم- ايران

واشار امير عبداللهيان في تغريدة له على تويتر اليوم الخميس الى وضع القمر الصناعي "نور2" في المدار 500 كم حول الارض وكتب: برعاية الباري تعالى وجهود العلماء الايرانيين والحرس الثوري تم وضع القمر الصناعي "نور2" بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد" في المدار حول الارض.

واضاف: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم. بهذه الرؤية الجهادية يمكن الوصول الى الازدهار على المستوى العالمي في جميع مجالات الاقتصاد والصناعة ومن ضمنها صناعة السيارات.

يذكر ان القوة الجوفضائية للحرس الثوري تمكنت من ارسال ووضع القمر الصناعي "نور2" في المدار 500 كم حول الارض بواسطة الصاروخ حامل الاقمار الصناعية "قاصد" ثلاثي المراحل من قاعدة في صحراء مدينة شاهرود شمال شرق ايران.

روابط ذات صلة

شاهد/اعداد واطلاق القمر الصناعي الايراني نور-2

إطلاق القمر الصناعي الإيراني"نور 2 "-المزايا وردود الأفعال

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

امیر عبداللهیان: ليس بامكان اي حظر منع تقدم الشعب الايراني العظيم

"تويتر" يحصل على ميزات قد تهم ملايين المستخدمين

"فوكس نيوز" تؤكد التصريحات الروسية عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا

شاهد..ردة فعل الشعب التركي على زيارة رئيس الكيان الصهيوني الى بلادهم

الإمارات مهددة بأزمة تدفق رؤوس الأموال بسبب العقوبات الدولية

عمان تختتم تمرينا بحريا سنويا مشتركا بمنطقة الباطنة البحرية