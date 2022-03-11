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روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا

روسيا تطلب اجتماع مجلس الأمن لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن موسكو طلبت انعقاد مجلس الأمن الدولي الجمعة لبحث البرامج البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وقال: "طلبت البعثة الروسية اجتماع مجلس الأمن الدولي في 11 مارس لبحث الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا".

وأعلن ممثل روسيا الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن موسكو سترسل قريبا وثائق إلى المنظمة حول استفزازات باستخدام الأسلحة الكيميائية في أوكرانيا.

وقال: "روسيا أبلغت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن استفزاز خططت له أوكرانيا في مفاعل نووي تجريبي في خاركوف".

وعلى صعيد آخر، وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بالتحقيق في ملابسات الضربات التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على خطوط الكهرباء المغذية لمحطة تشيرنوبيل للطاقة النووية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، تخطيط القوميين الأوكرانيين لاستفزازات في مدينة خاركوف شرق أوكرانيا واتهام القوات الروسية هناك بها.

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