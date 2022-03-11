وزير الدفاع الأمريكي بحث مع نظيريه البلغاري والروماني الأزمة الأوكرانية وتعزيز "الناتو"

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وقال: "ناقش أوستن ونظيره البلغاري دراغومير زاكوف تعزيز التعاون الاستراتيجي الثنائي".

وأضاف: "تبادل الوزيران وجهات النظر حول العملية الروسية في أوكرانيا، واستعرضوا الجهود الدولية لمساعدة الأوكرانيين".

وتابع: "تطرق الوزيران إلى خطط بلغاريا لتشكيل مجموعة قتالية متعددة الجنسيات تحت قيادتها على أراضيها، كما تحدثا عن الجهود المبذولة لتحديث دفاعات بلغاريا، بما في ذلك توريد طائرات (F-16) ودعم تطوير القوات البرية للبلاد".

وأشار كيربي: "في محادثة ثانية بين الوزير أوستن ونظيره الروماني فاسيلي دينكو، شدد وزير الدفاع الأمريكي على ضرورة مواصلة التنسيق بين الحلفاء في الناتو فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا".

وتابع: "أعرب أوستن عن تقديره لنوايا رومانيا استضافة مركز لوجستي للمساعدات الإنسانية وناقش خطط نشر مجموعة قتالية متعددة الجنسيات بقيادة فرنسا في رومانيا".