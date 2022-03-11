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باقري يجتمع مرة ثانية بمورا

باقري يجتمع مرة ثانية بمورا
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣١ بتوقيت غرينتش

عقد مساعد الخارجية كبير المفاوضين الايرانيين علي باقري كني ليل أمس الخميس ثاني اجتماع مع انريكي مورا منسق المفاوضات النووية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1".

العالم - ايران

وكان باقري ومورا قد اجتمعا بعد ظهر الخميس ايضا. كما ان الاتصالات والمشاورات مع سائر الوفود مازالت جارية ايضا.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.

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