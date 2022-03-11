باقري يجتمع مرة ثانية بمورا

العالم - ايران

وكان باقري ومورا قد اجتمعا بعد ظهر الخميس ايضا. كما ان الاتصالات والمشاورات مع سائر الوفود مازالت جارية ايضا.

ورغم التقدم اللافت الحاصل في المفاوضات، مازالت هنالك قضايا مهمة متبقية، ولم يتم التوصل الى الاتفاق النهائي ولا يوجد موعد محسوم لذلك؛ وسيكون الوصول الى الاتفاق النهائي في متناول اليد فقط عند اتخاذ القرارات السياسية اللازمة من قبل الاطراف الغربية خاصة واشنطن.

وكانت الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا، قد انطلقت يوم 27 كانون الاول/ديسمبر 2021؛ حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة الاتفاق واتخاذ القرار حول بعض القضايا الخلافية.