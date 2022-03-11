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بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود

بايدن: الأمريكيون بدأوا يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الوقود
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم الخميس، إن الأمريكيين بدأوا يشعرون بارتفاع أسعار الوقود، وسط حظر على واردات النفط الروسية مما يساعد في ارتفاع تكلفة البنزين.

العالم - الأميرکيتان

وقال بايدن في تصريحات للاجتماع الشتوي للجنة الوطنية للحزب الديمقراطي، إن الأمريكيين يشعرون بألم من ارتفاع أسعار الغاز بسبب حرب روسيا على أوكرانيا" حسب وكالة سبوتنيك.

وأضاف: "لكنهم يعلمون أنه على الرغم من أن السعر مؤلم اليوم، فإن التكاليف باهظة، وستكون أعلى إذا لم نتحرك الآن "ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وفرضت الولايات المتحدة عدة مجموعات من العقوبات على روسيا بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك فرض بايدن يوم الثلاثاء حظرا فوريا على واردات النفط والطاقة الروسية الأخرى.

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