الاسرى الفلسطينيون يعلقون خطواتهم الاحتجاجية بعد تراجع إدارة السجون

العالم - فلسطين

وأكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، أن الأسرى "علقوا الخطوات التي بدأوها قبل أكثر من شهر، والتي شملت العصيان والتمرد على قوانين السجن".

ولفت البيان إلى أن القرار "جاء عقب تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن إجراءاتها المتعلقة بالبوابات الإلكترونية والتفتيش المضاعف".

وأشار إلى أن "الاستعدادات ستبقى قائمة لخطوة الإضراب المفتوح في 25 آذار/ مارس الجاري من أجل تحقيق بقية المطالب".

ويحتج الأسرى على إجراءات اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكّن ستة أسرى من الفرار من سجن جلبوع في أيلول/ سبتمبر الماضي، قبل اعتقالهم لاحقا.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو أربعة آلاف و500، منهم قرابة 500 معتقل إداريًّا، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

بدوره، شدد القيادي في حركة حماس، مصطفى أبو عرة، مساء الخميس، على أن معركة الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي مفتوحة على أشدها، في محاولة منهم للحفاظ على كرامتهم والإنجازات التي حققوها بعرقهم ودمائهم عبر عشرات السنين.

وأكد أبو عرة أن الأسرى اتخذوا خطوات عدة في مواجهة التصعيد، وكان لا بد من إعلان الإضراب عن الطعام خطوةً كبيرةً وجريئةً كان لها دورها في تحقيق الإنجازات بالسابق.

وأشار إلى أن خطوة الإضراب الجماعي تربك إدارة السجون أكثر من كل الخطوات مع عدم التقليل من خطوات أخرى كحل التنظيمات والتلكؤ على العدد والفحص الأمني وغير ذلك.

ودعا إلى الدعم والإسناد من الشارع الفلسطيني والمؤسسات والتنظيمات والإعلام لفضح ممارسات الاحتلال وردعه عن غيّه وتعسفه، ونصرة الأسرى بجميع الأشكال.