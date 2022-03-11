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الكشف عن ما تداوله المالكي مع الصدر في اتصالهما الهاتفي

الكشف عن ما تداوله المالكي مع الصدر في اتصالهما الهاتفي
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٩ بتوقيت غرينتش

كشف مدير المكتب الصحفي لرئيس إئتلاف دولة القانون في العراق نوري المالكي، ما تداوله الأخير مع زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر في اتصالهما يوم الخميس.

العالم - العراق

وحسب "الفرات نيوز" قال هشام الركابي في تغريدة بتويتر:"رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي تلقى مساء اليوم اتصالا هاتفيا من زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر وتداول الجانبان مستجدات الوضع السياسي وكيفية إيجاد حلول تنهي الازمة الراهنة".

وكانت مكتب السيد الصدر أعلن مساء يوم الخميس ان زعيم التيار الصدري أجرى اتصالات هاتفية بكل من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر "للتباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".

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