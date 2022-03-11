بايدن يصنف قطر حليفا رئيسيا لواشنطن من خارج حلف الأطلسي

العالم_ قطر

وتمنح الولايات المتحدة هذا التصنيف للحلفاء المقربين من خارج الحلف الذين لديهم علاقات عمل استراتيجية مع الجيش الأمريكي.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال بايدن إن قطر تعد “صديقا جيدا وشريكا محل ثقة” مشيرا إلى أنه سيبلغ الكونغرس بعزمه تصنيف قطر كحليف رئيسي من خارج الناتو ليعكس ذلك أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأضاف أن القرار بمثابة “خطوة طال انتظارها”.

وأعلن بايدن عن نيته تصنيف قطر حليفا رئيسيا من خارج الناتو علي هامش مباحثات جمعته بأمير قطر في البيت الأبيض.

وتُعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.