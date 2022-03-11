الصحة العالمية توصي أوكرانيا بتدمير الجراثيم عالية الخطورة في مختبراتها

العالم - أوروبا

وقالت المنظمة في رسالة بالبريد الإلكتروني لوكالة رويترز إنها تعاونت مع مختبرات الصحة العامة الأوكرانية لعدة سنوات لتعزيز الممارسات الأمنية التي تساعد على منع "الإطلاق العرضي أو المتعمد لمسببات الأمراض".

وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة: "كجزء من هذا العمل، أوصت منظمة الصحة العالمية بشدة وزارة الصحة في أوكرانيا والهيئات المسؤولة الأخرى بتدمير مسببات الأمراض شديدة الخطورة لمنع أي انسكابات محتملة".

ولم تحدد منظمة الصحة العالمية متى قدمت التوصية ولم تقدم تفاصيل حول أنواع مسببات الأمراض أو السموم الموجودة في مختبرات أوكرانيا، كما لم تجب الوكالة على أسئلة حول ما إذا كان قد تم اتباع توصياتها.

ويوجد في أوكرانيا مختبرات للصحة العامة تبحث في كيفية التخفيف من تهديدات الأمراض الخطيرة التي تصيب الحيوانات والبشر بما في ذلك، مؤخرًا، كوفيد -19، وتلقت المختبرات الأوكرانية دعمًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية.

وأمس الخميس، طلبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة عقد اجتماع لمجلس الأمن يوم الجمعة لمناقشة النشاط البيولوجي للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.

والأربعاء الماضي، طالبت روسيا واشنطن بالوقف الفوري لأنشطتها العسكرية البيولوجية في دول ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وتواصل وزارة الدفاع الروسية العمل على تحليل المستندات التي قدمها العاملون في المختبرات البيولوجية الأوكرانية عن الأنشطة البيولوجية العسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الوثائق التي اكتشفتها القوات الروسية في أوكرانيا أظهرت "محاولة طارئة لمحو أدلة على برامج بيولوجية عسكرية" من خلال إتلاف عينات معملية.