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زيارة الرئيس الإسرائيلي لتركيا تشعل التواصل الإجتماعي

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

تطرق برنامج "هاشتاغ" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات طهران الى  الرفض الشعبي الواسع في تركيا لزيارة رئيس كيان الاحتلال الاسرائيلي الى أنقرة.

العالم - هاشتاق

وكذلك تطرق البرنامج الى زيارة رئيس جيش الاحتلال افيف كوخافي الى البحرين وتوقيعه مذكرات تعاون عسكري وامني مع نظام ال خليفة.

كما تطرق البرنامج الى عودة قضية الفلسطينيين المعتقلين في السجون السعودية الى الواجهة من جديد، بعد الكشف عن تدهور الحالة الصحية للدكتور محمد الخضري ممثل حركة حماس في السعودية، والذي اعتقل مع اخرين بحجة دعم الارهاب، حيث منع من تناول الدواء نم قبل السلطات السعودية

وأخيرا تطرق البرنامج الى غلاء الاسعار الذي بات مشكلة شبه يومية بالنسبة للمصريين، الذين يعيشون اوضاعا اقتصادية صعبة نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي وايضا سياسات الحكومة غير المجدية كما يقول الناشطون.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

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