الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٧:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد.. كاتب سياسي: لا توجد ثقة في السياسة التركية

الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:١٠ بتوقيت غرينتش

قال الكاتب السياسي جواد غوك ان الحكومة التركية اخذت موقفا حياديا فيما يجري بين روسية وأوكرانيا وان موقفها لم يكن كالموقف الغربي من أزمة اوكرانيا.

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف جواد غوك ان القضية أكبر من قدرات تركية السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدا ان تركية هي البلد الوحيد من بين دول الحلف الاطلسي الذي يستطيع أن يساعد الجانبين الروسي والأوكراني.

جواد غوك اشار الى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" قائلا ان الازدواجية في الحكومة التركية معروفة وانه لا توجد ثقة في السياسة التركية ولا سياسة متينة وثابتة. مؤكدا ان تركيا في الآونة الاخيرة خدمت مصالح "إسرائيل" في المنطقة.

التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

شاهد.. الشارع التركي غاضب من زيارة الرئيس الإسرائيلي

شاهد..ردة فعل الشعب التركي على زيارة رئيس الكيان الصهيوني الى بلادهم

شاهد..ما نتيجة المحادثات الهاتفية في الأزمة الاوكرانية؟

أردوغان يهاتف بايدن: ماذا طلب الرئيس التركي من نظيره الاميركي؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران... إنقاذ كلب عالق وسط طريق سريع

أكثر من 1000 قتيل في سبع سنوات: القنابل العنقودية... قاتل اليمنيين الصامت

بالفيديو.. كاتب سياسي: الولايات المتحدة تريد إطالة أمد الحرب لإستنزاف روسية

شاهد.. كاتب سياسي: لا توجد ثقة في السياسة التركية

شاهد.. الشارع التركي غاضب من زيارة الرئيس الإسرائيلي

شاهد.. مذكرات تعاون عسكري وامني بين "إسرائيل" والبحرين