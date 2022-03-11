شاهد.. كاتب سياسي: لا توجد ثقة في السياسة التركية

العالم - خاص بالعالم

وخلال مشاركته في برنامج "مع الحدث" الذي يبث عبر شاشة قناة العالم الاخبارية من استوديوهات بيروت أضاف جواد غوك ان القضية أكبر من قدرات تركية السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدا ان تركية هي البلد الوحيد من بين دول الحلف الاطلسي الذي يستطيع أن يساعد الجانبين الروسي والأوكراني.

جواد غوك اشار الى العلاقات بين تركيا و"إسرائيل" قائلا ان الازدواجية في الحكومة التركية معروفة وانه لا توجد ثقة في السياسة التركية ولا سياسة متينة وثابتة. مؤكدا ان تركيا في الآونة الاخيرة خدمت مصالح "إسرائيل" في المنطقة.

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