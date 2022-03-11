هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟

العالم – ما رأيكم

المحللون السياسيون يقولون ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اعلن منذ بداية الحرب انه لن يتوقف عن عمله العسكري قبل تحقيق عناوينه وأهدافه السياسية لهذه الخطوة. وان هذا القرار خيم على اللقاء الذي عقد في انطاليا التركية والذي فشل بسبب تكرار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لتلك المطالب.

المطالب الروسية هي نزع السلاح من أوكرانيا وعدم التحقاها بحلف شمال الاطلسي واقرار اوكرانيا بالقرم وجمهوريات لوغانسك ودانيسك.

مراقبون للشأن الإقليمي يقولون ان الرئيس الاوكراني عبّر مرارا وتكرارا عن استعداده للتفاوض مع روسية لكن الولايات المتحدة منعته من تلك الخطوة بهدف اطالة أمد الحرب لإستنزاف روسية.

وفي السياق إستبعد الخبراء بالشؤون الروسية ان تسمح تركيا بنقل الغاز الاسرائيلي الى أوروبا بدلا من الغاز الروسي وأضافوا ان هذه الخطوة سوف تضر بالعلاقات الروسية التركية والتي تعتبر علاقات مميزة بين الجانبين على الصعيدين السياسي والاقتصادي.

المراقبون للشأن التركي بدورهم أكدوا ان الحكومة التركية اخذت موقفا حياديا فيما يجري بين روسية وأوكرانيا وان موقفها لم يكن كالموقف الغربي من أزمة الاوكرانية.

وأضافوا ان القضية أكبر من قدرات تركية السياسية والعسكرية والاقتصادية، مؤكدين ان تركية هي البلد الوحيد من بين دول الحلف الاطلسي الذي يستطيع أن يساعد الجانبين الروسي والأوكراني.

ما رأيكم؟

أي مسار للحرب في أوكرانيا في ظل انسداد أفق الحدود السياسية حتى الآن؟

كيف ستتعامل موسكو مع مسلسل العقوبات الاميركية الغربية الطويل؟

ما حقيقة الازمات الاقتصادية التي بدأت تظهر في الولايات المتحدة وأوروبا؟