الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق

برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

أكد النائب في البرلمان الايراني حسين افضلي على ان الضمانات المطلوبة في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي يجب أن تكون بشكل يختلف عن السابق ولا تسمح للحكومة التالية بنكث العهود.

العالم - ايران

وقال افضلي في تصريح خاص لوكالة أنباء فارس، لقد اثبتت اميركا في السابق بأنها لا تفي بالتزاماتها تجاه القوانين الدولية لذلك ينبغي في حال الاتفاق في المفاوضات الحالية اخذ ضمانات يعتد بها تدفع اميركا لتنفيذ التزاماتها وان لاتتكرر تجربة الانسحاب من الاتفاق النووي.

واضاف: في الاعراف الدولية تكون تعهدات المسؤولين ملزمة لاسلافهم في اي بلد بينما رأينا ان رئيس اميركا تنصل بكل سهولة من التزامات حكومتهم السابقة وانسحب من الاتفاق النووي.

واشار النائب الايراني الى ان ايران لم تنقض اي اتفاق ابرمته، قائلا: في اي اتفاق يبرم ينبغي مراعاة مصالح الطرفين وان يتم وضع ضوابط تضمن للطرف المتضرر تعويض اضراره. ينبغي تنظيم الاتفاق بشكل يجعل الاطراف تشعر بأنها ستتضرر اذا انسحبت بمفردها لاي سبب من الاسباب من الاتفاق وانها ستكون ملزمة بتعويض الطرف المتضرر.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

باقري يجتمع مرة ثانية بمورا

دبلوماسي ايراني: تقرير غروسي مؤشر للتقدم الحاصل في قضايا الضمانات

أوليانوف: اقتربنا من انتهاء المحادثات وقد نتوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسيا تستأنف رحلات الطيران مع 8 دول

بحث سبل تعزيز التعاون الموريتاني التونسي في المجال الزراعي

برلماني ايراني: ينبغي أن تحول ضمانات مفاوضات فيينا دون انتهاك الاتفاق

«حزب التكتل» يطالب بتوضيح حول استهداف موريتانيين في مالي

هل يفتح الإجتماع الروسي الاوكراني في تركيا قوة في الجدار؟

بينس يزور الأوكرانيين على الحدود مع بولندا