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بحث سبل تعزيز التعاون الموريتاني التونسي في المجال الزراعي

بحث سبل تعزيز التعاون الموريتاني التونسي في المجال الزراعي
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٢ بتوقيت غرينتش

اجتمع الأمين العام لوزارة الزراعة السيد امم ولد بيباته أمس الخميس في مكتبه بمباني الوزارة مع السفير التونسي المعتمد لدى موريتانيا السيد صبري الشعباني رفقة وفد من رجال الأعمال التونسيين برئاسة السيد فؤاد غديش.

العالم _ افريقيا

وفي مستهل اللقاء، نوه الأمين العام - باسم وزير الزراعة - بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك قبل أن يستعرض محفزات الاستثمار والمقدرات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا في المجال الزراعي.

وابدى استعداد قطاع الزراعة في بلادنا، للاستفادة من الخبرة التونسية، مرحبا بالاستثمار الخصوصي التونسي في شتى المجالات الزراعية.

وأشار في هذا السياق، إلى الآفاق الواعدة للتعاون في مجال الواحات، باعتبارها قاسما مشتركا بين البلدين، مشيدا في هذا الإطار بالخبرة التونسية في مجال إنتاج وتسويق التمور.

من جهته نوه السفير التونسي بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا على استعداد الجانب التونسي لتعزيز التعاون.

من جانبه، عبر المتحدث باسم رجال الأعمال التونسيين، عن استعدادهم للاستثمار في المجال الزراعي في بلادنا.

وحضر الاجتماع، المستشاران الفنيان لوزير الزراعة المكلفان على التوالي بحماية النباتات السيد آدم باري، وبالبحث والتكوين السيد محمد المختار ولد سيدي محمد.

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