بحث سبل تعزيز التعاون الموريتاني التونسي في المجال الزراعي

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وفي مستهل اللقاء، نوه الأمين العام - باسم وزير الزراعة - بعمق العلاقات الثنائية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك قبل أن يستعرض محفزات الاستثمار والمقدرات الكبيرة التي تتمتع بها بلادنا في المجال الزراعي.



وابدى استعداد قطاع الزراعة في بلادنا، للاستفادة من الخبرة التونسية، مرحبا بالاستثمار الخصوصي التونسي في شتى المجالات الزراعية.



وأشار في هذا السياق، إلى الآفاق الواعدة للتعاون في مجال الواحات، باعتبارها قاسما مشتركا بين البلدين، مشيدا في هذا الإطار بالخبرة التونسية في مجال إنتاج وتسويق التمور.



من جهته نوه السفير التونسي بعلاقات التعاون القائمة بين البلدين، مؤكدا على استعداد الجانب التونسي لتعزيز التعاون.



من جانبه، عبر المتحدث باسم رجال الأعمال التونسيين، عن استعدادهم للاستثمار في المجال الزراعي في بلادنا.



وحضر الاجتماع، المستشاران الفنيان لوزير الزراعة المكلفان على التوالي بحماية النباتات السيد آدم باري، وبالبحث والتكوين السيد محمد المختار ولد سيدي محمد.