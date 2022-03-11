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قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون خفض الاعتماد على الغاز الروسي

قادة الاتحاد الأوروبي يبحثون خفض الاعتماد على الغاز الروسي
الجمعة ١١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٠ بتوقيت غرينتش

يبحث قادة الاتحاد الأوروبي في اليوم الثاني من قمتهم بفرنسا، عددا من القضايا بينها تعزيز النموذج الاقتصادي للتكتل وخطة خفض الاعتماد على الغاز الروسي بمقدار الثلثين هذا العام.

العالم - أوروبا

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين عبر "تويتر" أنها ستقترح تبني هدف استقلال الاتحاد الأوروبي عن الوقود الأحفوري الروسي بحلول 2027.

وتقضي خطة المفوضية الأوروبية بتقليص الاعتماد على الغاز الروسي وخفض واردات الفحم والنفط من روسيا عبر تنويع الموردين وتطوير الطاقات البديلة مثل مصادر الطاقة المتجددة أو الهيدروجين.

كما سيتم بحث تعزيز تخزين الغاز و"تحسين أداء سوق الكهرباء" اللذين طلبتهما إسبانيا وفرنسا، وكذلك التدابير العاجلة الجديدة التي تهدف إلى التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على المستهلكين. ويثير تجاوز سعر لتر البنزين الـ2 يورو مخاوف من انتفاضات اجتماعية تشبه حركة "السترات الصفراء".

وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي استبعدوا الخميس أي انضمام سريع لأوكرانيا إلى التكتل لكنهم فتحوا الباب أمام تعزيز العلاقات مع كييف.

ويعقد القادة الأوروبيون الاجتماع لتحديد الردود الاقتصادية والعسكرية على العملية الروسية في أوكرانيا.

وتنص مسودة نتائج الاجتماع على تأكيد للدول الـ27 الأعضاء في التكتل على الدور الأساسي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ورغبتها في الاستثمار "بشكل أكبر وأفضل في القدرات العسكرية".

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