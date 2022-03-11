شاهد..ماذا يحصل في مستشفى ماريوبول الأوكرانية؟!

العالم - خاص بالعالم

وقال مراسل العالم خلال التغطية الخاصة بالعملية العسكرية الروسية في اوكرانيا في يومها السادس عشر، إن ميلشيات آزوف تستهدف في مستشفى ماريوبول الاطباء الروس، واضاف، ان الضربة المزعومة على المستشفى هو استفزاز مدبر ضد روسيا.

واوضح مراسل العالم، أن القوميين والمرتزقة الاجانب في اوكررانيا يرتكبون جرائم حرب في مدينة ماريوبول.

واشار مراسلنا الى ان وزارة الدفاع الروسية فتحت ثلاث ممرات انسانية اضافية مقترحة من الجانب الاوكراني في غرب اوكرانيا.

هذا وتتهم روسيا حكومة كييف بأنها تدير بالتعاون مع واشنطن مختبرات في أوكرانيا بهدف إنتاج أسلحة بيولوجية، وهو ما نفته العاصمتان، وسبق لروسيا أن اتهمت في 2018 الولايات المتحدة بأنها أجرت سرا تجارب بيولوجية في مختبر في جورجيا.

وخلال الاجتماع الشهري لمجلس الأمن الدولي حول الأسلحة الكيميائية التي استخدمت خلال الحرب في سوريا، اغتنمت واشنطن ولندن الفرصة لإثارة قضية أوكرانيا، وذلك بعد أن بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا منذ الأربعاء بإطلاق مزاعم أن روسيا قد تلجأ لاستخدام أسلحة كيميائية في أوكرانيا.

واتهم نائب السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة ريتشارد ميلز روسيا بأنها "نشرت تكرارا معلومات مضللة بشأن استخدام سوريا المتكرر لأسلحة كيميائية".

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